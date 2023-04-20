Глава МВС: 400 саперів після підготовки розпочнуть розмінування деокупованих територій уже в червні, навчання пройдуть ще 500 вибухотехніків

В Україні завершується підготовка 400 саперів, які в червні-липні 2023 року приступлять до роботи з розмінування деокупованих територій, додатково навчання пройдуть іще 500 осіб, зазначає міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Перед нами стоїть величезний виклик – у який спосіб на деокупованій території повернути життєдіяльність, як гарантувати... безпечне перебування наших людей... 30% території України нам треба буде спільно розмінувати. У нас є жертви серед саперів, місцевого населення. Щодня підривається техніка, дістають поранень або гинуть вибухотехніки, які розміновують насамперед населені пункти", - розповів міністр на Міжнародному саміті міст і регіонів у межах Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України у четвер.

За словами глави МВС, тільки підрозділи ДСНС уже розмінували, обстежили та очистили 8 000 кв. км території.

"Підрозділи ДСНС знешкодили 350 тисяч вибухонебезпечних предметів, Національна поліція - 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. З них знищено 32%", - додав він.

Клименко повідомив, що Нацгвардія вилучила з територій, наближених до зони бойових дій, 27 тисяч вибухонебезпечних предметів.

"Це перший етап, оперативне розмінування. Він передбачає, що перед тим як люди зможуть повернутися додому... ми маємо дуже швидко й ефективно розмінувати цю територію", - наголосив міністр.

Він також зазначив, що Україні знадобиться майже десять років, можливо, й більше, щоб розмінувати сільськогосподарські угіддя.

"У МВС на сьогодні створено Міжнародний координаційний центр з гуманітарного розмінування. Ми практично завершуємо підготовку ще 400 наших саперів, вибухотехніків, які вже у червні-липні розпочнуть роботу. Також набираємо додатково ще 500 осіб, які після відповідного навчання розпочнуть виконання своїх обов'язків", - повідомив Клименко.

Він також додав, що два автомобілі хорватського виробництва вже виконують розмінування сільгоспугідь на території Херсонської області.

"До кінця цього місяця ми отримаємо ще шість таких автомобілів. І уряд Канади також обіцяє нам передати найближчим часом іще 12 таких автомобілів", - зазначив глава МВС.

Загалом, за його словами, необхідно понад 100 автомобілів механічного розмінування, щоб прискорити час розмінування і зробити все, щоб вибухотехніки під час розмінування були в максимальній безпеці.