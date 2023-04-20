Кличко: Сьогодні Київрада має розірвати договір оренди землі з посольством РФ і розпочати процедуру створення Меморіалу захисників України

Київська міська рада планує в четвер розглянути питання розірвання договору оренди землі з посольством РФ, повідомив мер столиці Віталій Кличко на початку засідання Київради.

"Я думаю, тут рішення буде одностайним. Ми і договір оренди розірвемо, і звернемось до уряду щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", - наводить слова Кличка його пресслужба.

Повідомляється також, що на сьогоднішньому засіданні депутати планують розірвати й договори оренди землі на Володимирському узвозі - щоб унеможливити будівництво на ньому та не допустити спотворення схилів, що входять до буферної зони Святої Софії, спадщини ЮНЕСКО.

Мер столиці також наголосив, що Київ розпочинає процедуру створення Меморіалу захисників України. "Сьогодні Київ дасть старт розробці документації щодо створення національного військового кладовища у Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. Столиця ж готова всіма можливими способами сприяти створенню меморіалу наших героїв", - сказав Кличко.

Як зазначив київський міський голова, раніше "ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисі горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню".

За його словами, 8 гектарів землі в цій місцевості перебувають у власності міста. "І сьогодні ми відведемо їх і, фактично, розпочнемо процедуру організації меморіалу. Поруч - близько 90 гектарів - земля державна. Відтак, загальна площа національного меморіального кладовища захисників сягне майже 100 гектарів", - повідомив Кличко.