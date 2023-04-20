Найбільш боєздатні підрозділи російської армії вже знищені в Україні - ГУР Міноборони

Найбільш боєздатні підрозділи російської армії вже знищені в Україні, проте противника не можна недооцінювати, у РФ є мобілізаційний потенціал і значна кількість техніки, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Немає у рашистів на сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого 2022 року. Але це не означає, що ворог розбитий або він втратив повну небезпеку для України. Ні, це не так. Є велика кількість живої сили, є мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, хай навіть застарілої, радянської, "законсервованої". Але це нічого не означає. Найбільш боєздатні підрозділи, найбільш боєздатна частина рашистської армії знищена в Україні. Знищив її, власне, Путін, пославши в м'ясорубку", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в четвер.

При цьому він наголосив, що Сили оборони України "готуються і звільнятимуть усю українську територію".

За словами Юсова, на півдні України РФ може намагатися проводити окремі операції, але основну увагу буде зосереджено на сході.

"Бахмут і все, що розташовується на українському Донбасі, досі залишаються маніакальними цілями рашистів. Так, терміни відсунуті, але якщо не буде просування хоча б на Донбасі, то що показувати як результат т. зв. СВО? Херсон втратили, а це був єдиний захоплений обласний центр", - вважають в українській розвідці.

На думку ГУР Міноборони, Донбас залишається єдиним місцем, де окупанти можуть демонструвати тактичний успіх.