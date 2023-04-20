Події

12:30 20.04.2023

Оборона Бахмута триває вже понад дев'ять місяців і має стратегічне значення в масштабах війни - Подоляк

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Оборона Бахмута триває вже понад дев'ять місяців і має стратегічне значення в масштабах війни - Подоляк

Оборона міста Бахмута Донецької області має стратегічне значення в масштабах російсько-української війни, зазначає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Україна понад дев'ять місяців стримує наступальний потенціал РФ. ЗСУ нищить найпрофесійніші підрозділи ворога та зриває ключовий план Кремля – дійти до адмінкордонів Луганської та Донецької областей. Все інше – згодом", - написав Подоляк у твіттері у четвер.

Теги: #оборона #бахмут

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