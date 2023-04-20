Оборона Бахмута триває вже понад дев'ять місяців і має стратегічне значення в масштабах війни - Подоляк

Оборона міста Бахмута Донецької області має стратегічне значення в масштабах російсько-української війни, зазначає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Україна понад дев'ять місяців стримує наступальний потенціал РФ. ЗСУ нищить найпрофесійніші підрозділи ворога та зриває ключовий план Кремля – дійти до адмінкордонів Луганської та Донецької областей. Все інше – згодом", - написав Подоляк у твіттері у четвер.