Події

11:10 20.04.2023

ДСНС: Темпи підняття води на річках уповільнилися, гідрологічна ситуація на посиленому контролі

1 хв читати
ДСНС: Темпи підняття води на річках уповільнилися, гідрологічна ситуація на посиленому контролі

Темпи підняття рівня води в річках на півночі України уповільнюються, гідрологічна ситуація контрольована, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"На цей час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води в річках на півночі країни. Залишаються підтопленими 1 тис. 741 дворогосподарство та 434 будинки", - йдеться в повідомленні ДСНС за даними на ранок четверга, 20 квітня.

У Чернігівській області залишаються підтопленими 488 дворогосподарств, у Дніпропетровській - 433, Кіровоградській - 323, Київській - 210, Черкаській - 162, Полтавській - 107 і Волинській - 18. У Дніпропетровській області підтоплені 276 будинків, у Кіровоградській - 87, Черкаській - 40, Чернігівській - 29 і в Полтавській - 2.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплені 21 тис. 87 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів: Чернігівська - 32 та Київська - 1.

Загалом підрозділи ДСНС за добу відкачали води 115 куб. м (від початку робіт - 16 тис. 429), перевезли 326 осіб (від початку робіт - 2 тис. 430), залучили до робіт 126 осіб і 51 од. техніки (від початку робіт - 831 особу та 346 од. техніки).

"Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС", - резюмують у ДСНС.

Теги: #вода #річки #підйом

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 17.04.2023
На півночі України знижується темп підняття рівня води в річках, у країні залишаються підтопленими 852 домогосподарства - ДСНС

На півночі України знижується темп підняття рівня води в річках, у країні залишаються підтопленими 852 домогосподарства - ДСНС

20:28 04.04.2023
На постраждалих унаслідок підтоплення територіях Донецької області буде посилено контроль якості води

На постраждалих унаслідок підтоплення територіях Донецької області буде посилено контроль якості води

10:53 09.03.2023
Унаслідок нічної ракетної атаки Харків без світла і води, медзаклади працюють на генераторах - мер

Унаслідок нічної ракетної атаки Харків без світла і води, медзаклади працюють на генераторах - мер

19:57 18.02.2023
ДСНС попереджає про підвищення рівня води у річках України

ДСНС попереджає про підвищення рівня води у річках України

19:27 09.02.2023
"Укргідроенерго" спростувало інформацію про можливі підтоплення територій Вінниччини

"Укргідроенерго" спростувало інформацію про можливі підтоплення територій Вінниччини

13:05 04.01.2023
ДСНС попереджає про підтоплення в прирічкових районах Прип'яті

ДСНС попереджає про підтоплення в прирічкових районах Прип'яті

18:20 25.12.2022
НКРЕКП має намір підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2023 році

НКРЕКП має намір підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2023 році

13:01 20.12.2022
У Києві почали подавати воду в будинки - мер

У Києві почали подавати воду в будинки - мер

19:44 06.12.2022
Водопостачання в Одесі відновлено в повному обсязі, близько 90% городян уже забезпечені теплом

Водопостачання в Одесі відновлено в повному обсязі, близько 90% городян уже забезпечені теплом

17:25 28.11.2022
Окупанти пошкодили насосну станцію "Миколаївводоканалу", воду до Миколаєва подаватимуть із Бузького лиману – мер

Окупанти пошкодили насосну станцію "Миколаївводоканалу", воду до Миколаєва подаватимуть із Бузького лиману – мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський попросив Столтенберга "подолати стриманість партнерів" у постачанні далекобійної зброї

Україна очікує ухвалення на Саміті НАТО пакета гарантій безпеки - Зеленський

СБУ заарештувала активи Новинського на понад 144 млн грн

Максимальний рівень водопілля на Десні очікується 20-22 квітня, на Київщині збережеться часткове підтоплення через пропуск води через ГЕС 20-21 квітня

ОК "Північ" про обстріли Чернігівщини: близько 11:00 поранено трьох жителів, одна з жінок померла, о 12-й годині стало відомо про нові обстріли й жертви

ОСТАННЄ

В Українських Карпатах фонд WWF-Україна розпочав онлайн-моніторинг життя рисі

Столтенберг: Законне місце України - в НАТО, і з часом наша підтримка допоможе зробити це можливим

У поведінці окупантів мер Мелітополя побачив ознаки підготовки до евакуації

Київрада виділила землю для організації Національного військового меморіального кладовища в Биківні

Зеленський попросив Столтенберга "подолати стриманість партнерів" у постачанні далекобійної зброї

Україна очікує ухвалення на Саміті НАТО пакета гарантій безпеки - Зеленський

У Головному центрі спецконтролю припустили, що напередодні ввечері в районі Києва впав метеорит, інформація про космічний апарат RHESSI не підтверджується

СБУ заарештувала активи Новинського на понад 144 млн грн

Окупанти обстріляли с. Кізомис Херсонського району, загинув мирний житель

Максимальний рівень водопілля на Десні очікується 20-22 квітня, на Київщині збережеться часткове підтоплення через пропуск води через ГЕС 20-21 квітня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА