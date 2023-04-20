ДСНС: Темпи підняття води на річках уповільнилися, гідрологічна ситуація на посиленому контролі

Темпи підняття рівня води в річках на півночі України уповільнюються, гідрологічна ситуація контрольована, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"На цей час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води в річках на півночі країни. Залишаються підтопленими 1 тис. 741 дворогосподарство та 434 будинки", - йдеться в повідомленні ДСНС за даними на ранок четверга, 20 квітня.

У Чернігівській області залишаються підтопленими 488 дворогосподарств, у Дніпропетровській - 433, Кіровоградській - 323, Київській - 210, Черкаській - 162, Полтавській - 107 і Волинській - 18. У Дніпропетровській області підтоплені 276 будинків, у Кіровоградській - 87, Черкаській - 40, Чернігівській - 29 і в Полтавській - 2.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплені 21 тис. 87 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів: Чернігівська - 32 та Київська - 1.

Загалом підрозділи ДСНС за добу відкачали води 115 куб. м (від початку робіт - 16 тис. 429), перевезли 326 осіб (від початку робіт - 2 тис. 430), залучили до робіт 126 осіб і 51 од. техніки (від початку робіт - 831 особу та 346 од. техніки).

"Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС", - резюмують у ДСНС.