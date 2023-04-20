Події

09:03 20.04.2023

У Головному центрі спецконтролю припустили, що напередодні ввечері в районі Києва впав метеорит

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У Головному центрі спецконтролю припустили, що напередодні ввечері в районі Києва впав метеорит

У Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агентства України спалах над Києвом у середу ввечері назвали "високоенергетичною акустичною подією", припустили, що впав метеорит.

"19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстровано високоенергетичну акустичну подію. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області", - йдеться в повідомленні на сторінці Центру у фейсбук.

Учені припустили, що подія пов'язана з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. У Центрі додали, що інформація уточнюється.

 

 

 

Теги: #київ #спалах

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