Україна отримає більш потужні системи ППО

Президент України Володимир Зеленський упевнений в отриманні в майбутньому більш потужних систем ППО.

"Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас, в України, дуже серйозні. Але мають бути - і, впевнений, будуть - потужніші", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Дякую всім, хто своєю точністю і швидкістю забезпечує ефективність тієї зброї, яка з'явилася в нашої держави!", - зазначив він.

"Протягом доби наші воїни захищали небо Дніпропетровщини, Києва, області, інших міст, інших наших регіонів", - зазначив він.