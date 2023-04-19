Події

20:15 19.04.2023

США готують новий пакет військової допомоги Україні з боєприпасами для HIMARS та артилерією

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США готують новий пакет військової допомоги Україні з боєприпасами для HIMARS та артилерією

США в межах чергового пакета військової допомоги Україні надішлють їй боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS та артилерійські снаряди, заявила в середу прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

"До пакета допомоги увійдуть додаткові боєприпаси для поставлених США HIMARS, реактивні та протитанкові озброєння, а також ще артилерійські снаряди", - сказала вона на брифінгу.

Вона уточнила, що це 36-й раз, коли США передають Україні озброєння зі своїх арсеналів, і додала, що більш докладні оголошення щодо цього пізніше зроблять Пентагон і Держдеп.

Про минулий транш військової допомоги Києву США оголошували 4 квітня.

Теги: #сша #допомога

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