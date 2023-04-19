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19:08 19.04.2023

Переговори про вступ до ЄС із Молдовою мають розпочатися до кінця 2023 року

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Переговори про вступ до ЄС із Молдовою мають розпочатися до кінця 2023 року

Європейський парламент ухвалив у середу резолюцію, згідно з якою переговори з Молдовою про вступ до ЄС мають розпочатися до кінця 2023 року після виконання дев'яти кроків, визначених Європейською комісією.

"Європарламентарі підтверджують свою підтримку перспективному членству Молдови в ЄС після того, як країна подала заяву 2022 року, визнаючи прогрес молдовського уряду в реформах і приведенню законодавства до рівня ЄС. Вони закликають почати переговори про приєднання до ЄС до кінця 2023 року, якщо Молдова виконає дев'ять кроків, визначених Європейською комісією, необхідних для початку переговорів", - повідомляється на сайті Європарламенту.

Текст ухвалили 555 голосами "за", 49 - "проти", 26 - утрималися.

У повідомленні наголошується, що Європарламент закликає уряд Молдови продовжувати здійснювати реформи в сфері демократії та верховенства закону, просувати роботу з впровадження Угоди про асоціацію з ЄС та поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, боротися з організованою і серйозною міжнародною та транснаціональною злочинністю і просувати зусилля з підвищення енергетичної безпеки країни.

Резолюція також закликає ЄС і його держави-члени негайно запровадити санкції проти тих, хто причетний до спроб дестабілізувати Молдову. "Європарламентарі закликають Європейський Союз запровадити санкції проти молдовських олігархів-утікачів Ілана Шора та Володимира Плахотнюка, а також, за необхідності, проти їхнього бізнесу та політичних організацій, а також екстрадувати обох чоловіків до Молдови, щоб вони постали перед судом. Парламент також хоче, щоб ЄС розширив сферу дії свого режиму санкцій, включивши до нього як каране правопорушення корупційні дії, що підривають безпеку, стабільність, конституційні та демократичні інститути країни", - ідеться в повідомленні.

Резолюція також засуджує тривалий енергетичний шантаж Молдови з боку РФ і висловлює підтримку зусиллям Кишинева щодо підвищення своєї енергетичної безпеки через диверсифікацію джерел поставок, скорочення споживання та закупівлю енергії на європейському ринку, а також розвиток інфраструктури взаємозв'язку. Європарламентарі також закликають ЄС продовжувати підтримувати Молдову в досягненні енергетичної незалежності.

Євродепутати зазначають у резолюції, що членство Молдови в ЄС "стало б геостратегічною інвестицією в єдину і сильну Європу".

Президент Молдови Майя Санду зазначила, що в середу "Молдова ще раз підтвердила, що її чекають у великій європейській родині".

"Місце Молдови в Європейському Союзі - цього вимагають наші громадяни, наші інституції працюють для цієї мети, і у нас є всіляка підтримка європейських держав, щоб стати членом ЄС. Ми дякуємо нашим європейським друзям, які довіряють нам і цінують наш внесок у забезпечення стабільності та миру в регіоні. Державні установи виконають рекомендації Єврокомісії, щоб ми були готові розпочати переговори про приєднання. Європейська Молдова - це шлях, обраний нашими громадянами. Ми скажемо про це вголос, одноголосно, 21 травня на зборах громадян", - написала Санду в середу у фейсбуці.

Джерела:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230414IPR80128/parliament-reaffirms-its-commitment-to-moldova-s-eu-membership

https://www.facebook.com/maia.sandu/posts/pfbid02qqPdYJKdwKWsh97rForRrVeN4bQjLNY6vhCfAdXsEiNU8WyQrFH1WgzGCwyefRkZl

 

 

Теги: #молдова #єс #вступ

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