Події

16:54 19.04.2023

Сирський: Бахмут стоїть

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Сирський: Бахмут стоїть

Сили оборони України в Бахмуті стримують натиск ворога, завдаючи йому суттєвих втрат у живій силі й техніці, заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат", - написав Сирський у телеграм-каналі в середу.

Як повідомив Сирський, "минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити два БПЛА агресора: "Орлан" і ZALA".

"Бахмут стоїть", - підсумував командувач Сухопутних військ ЗСУ.

 

Теги: #зсу #бахмут #сирський

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