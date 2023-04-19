Події

15:54 19.04.2023

Фінське місто Каухава запропонувало розмістити у себе базу НАТО

1 хв читати
Фінське місто Каухава запропонувало розмістити у себе базу НАТО

Місто Каухава у Фінляндії запропонувало розмістити у себе базу НАТО, мер Веса Рантала заявив про гарне місце розташування для такої бази.

"На одностайну думку міської ради, Фінляндія має запропонувати Організації Північноатлантичного договору створити базу в Каухава", - повідомив портал Yleґ

Мер обґрунтовує це хорошим місцем розташування з точки зору Балтії, Балтійського моря і всіх Північних країн. Він також зазначив, що в Каухава до 2015 року діяв єдиний військовий аеродром Фінляндії.

Водночас жодного рішення про бази НАТО у Фінляндії ще не ухвалено.

4 квітня Фінляндія стала 31-м членом НАТО, передавши у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на зберігання Сполученим Штатам документ про приєднання до Північноатлантичного договору. Союзники НАТО підписали Протокол про приєднання Фінляндії 5 липня 2022 року, після чого всі 30 національних парламентів проголосували за ратифікацію членства країни.

Теги: #нато #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 16.04.2023
У Фінляндії з відтермінуванням у 14 років розпочалася комерційна експлуатація 3-го енергоблоку АЕС "Олкілуото"

У Фінляндії з відтермінуванням у 14 років розпочалася комерційна експлуатація 3-го енергоблоку АЕС "Олкілуото"

21:36 15.04.2023
Україні потрібні гарантії безпеки до вступу в НАТО

Україні потрібні гарантії безпеки до вступу в НАТО

20:57 14.04.2023
Звернення Верховної Ради із закликом сприяти прискоренню вступу України до НАТО не має прив'язки до ПДЧ, цю тему знято - Кулеба

Звернення Верховної Ради із закликом сприяти прискоренню вступу України до НАТО не має прив'язки до ПДЧ, цю тему знято - Кулеба

20:07 14.04.2023
Голова МЗС України про саміт НАТО у Вільнюсі: ми не приймемо жодних сурогатних рішень

Голова МЗС України про саміт НАТО у Вільнюсі: ми не приймемо жодних сурогатних рішень

19:46 14.04.2023
Зеленський: Законне місце України - у НАТО

Зеленський: Законне місце України - у НАТО

15:17 14.04.2023
У Фінляндії розпочинають підготовку до будівництва 75-кілометрової ділянки огорожі на кордоні з Росією

У Фінляндії розпочинають підготовку до будівництва 75-кілометрової ділянки огорожі на кордоні з Росією

21:04 13.04.2023
НАТО підтримає тривалий шлях до євроатлантичної інтеграції України - заступник генсека Альянсу

НАТО підтримає тривалий шлях до євроатлантичної інтеграції України - заступник генсека Альянсу

10:52 13.04.2023
Глава МЗС України: Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське, - море НАТО

Глава МЗС України: Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське, - море НАТО

16:12 12.04.2023
У Міноборони Фінляндії відхилили запит України на передачу винищувачів Hornet

У Міноборони Фінляндії відхилили запит України на передачу винищувачів Hornet

16:00 10.04.2023
ВР звернулася до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до альянсу

ВР звернулася до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до альянсу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу на сході України відбито понад 40 атак окупантів, за Бахмут і Мар'їнку тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ

Доплати у 100 тис. грн отримують військові на передовій, 30 тис. грн - у районі бойових дій, мінімальні виплати підвищено до 20 тис. грн - Генштаб ЗСУ

Сирський: Бахмут стоїть

ЗСУ не оголошуватимуть про початок контрнаступу, контрнаступальні дії вже відбуваються - Маляр

Зеленський відвідав прикордонників на Волині

ОСТАННЄ

За добу на сході України відбито понад 40 атак окупантів, за Бахмут і Мар'їнку тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ

Росіяни завдали авіаційного удару по приватному сектору Оріхова - ОВА

Бахмут став для росіян однією з найдорожчих операцій - Маляр

Доплати у 100 тис. грн отримують військові на передовій, 30 тис. грн - у районі бойових дій, мінімальні виплати підвищено до 20 тис. грн - Генштаб ЗСУ

У Бахмуті ще залишаються діти - Верещук

Сирський: Бахмут стоїть

Спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відновлення України прибув до Києва

ЗСУ не оголошуватимуть про початок контрнаступу, контрнаступальні дії вже відбуваються - Маляр

У Киргизстані розробляють варіанти переходу киргизької мови з кирилиці на латиницю

Зеленський відвідав прикордонників на Волині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА