Фінське місто Каухава запропонувало розмістити у себе базу НАТО

Місто Каухава у Фінляндії запропонувало розмістити у себе базу НАТО, мер Веса Рантала заявив про гарне місце розташування для такої бази.

"На одностайну думку міської ради, Фінляндія має запропонувати Організації Північноатлантичного договору створити базу в Каухава", - повідомив портал Yleґ

Мер обґрунтовує це хорошим місцем розташування з точки зору Балтії, Балтійського моря і всіх Північних країн. Він також зазначив, що в Каухава до 2015 року діяв єдиний військовий аеродром Фінляндії.

Водночас жодного рішення про бази НАТО у Фінляндії ще не ухвалено.

4 квітня Фінляндія стала 31-м членом НАТО, передавши у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на зберігання Сполученим Штатам документ про приєднання до Північноатлантичного договору. Союзники НАТО підписали Протокол про приєднання Фінляндії 5 липня 2022 року, після чого всі 30 національних парламентів проголосували за ратифікацію членства країни.