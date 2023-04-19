Події

12:26 19.04.2023

Лісовий: Повернення людей із тимчасово окупованих територій в український світ є завданням саме для освіти

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Лісовий: Повернення людей із тимчасово окупованих територій в український світ є завданням саме для освіти

Повернення людей, які тривалий час перебувають в окупації на тимчасово окупованих територіях, в український світ є завданням саме для освіти, вважає міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Я вже не кажу про те, що ми робитимемо з проблемами людського ресурсу, яка в нас буде", - сказав Лісовий на конференції "Як забезпечити якість освітнього процесу?" в Києві в середу.

Міністр наголосив, що на сьогодні прогнозується дефіцит у кілька мільйонів людей.

"Навіть за умови, що освіта зробить усе можливе для того, щоб повернути наших людей із-за кордону, для того, щоб повернути наших людей, які тривалий час перебувають в окупації на тимчасово окупованих територіях, в український світ. Це ще один із викликів. Це виклик саме для освіти, більше ніхто з цим викликом не впорається", - зазначив Лісовий.

Теги: #українці #повернення #окуповані

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