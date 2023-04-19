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08:52 19.04.2023

Байден продовжив на рік заборону на заходження у порти США суден, пов'язаних із РФ

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Байден продовжив на рік заборону на заходження у порти США суден, пов'язаних із РФ

Президент США Джо Байден повідомив Конгрес про продовження на один рік дії положення від 21 квітня 2022 року, у зв'язку з яким пов'язаним із Росією суднам заборонено заходити в американські порти.

"Я надіслав до Федерального реєстру для публікації повідомлення, що додається, про те, що надзвичайний стан, оголошений в указі від 21 квітня 2022 року щодо РФ, і надзвичайні повноваження, що стосуються регулювання стоянки й переміщення суден, пов'язаних із РФ, до портів США, діятимуть і після 21 квітня 2023 року", - ідеться в листі Байдена до Конгресу, який опублікував Білий дім.

У самому тексті повідомлення наголошується, що заборона продовжується саме на один рік.

21 квітня 2022 року Байден заявив, що пов'язаним із Росією суднам буде заборонено заходити в американські порти. "Це означає, що жодне судно під російським прапором або судно, яке належить Росії або управляється кимось, пов'язаним із Росією, не зможе зайти в порт США, підійти до наших берегів", - заявив тоді американський президент.

 

 

Теги: #сша #судна #росія #заборона

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