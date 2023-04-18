Події

14:48 18.04.2023

Зеленський у вівторок відвідав передові позиції ЗСУ в Авдіївці

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Зеленський у вівторок відвідав передові позиції ЗСУ в Авдіївці

Президент України Володимир Зеленський у вівторок відвідав передові позиції українських захисників в Авдіївці (Донецька область).

"Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" щодо ситуації в районі його відповідальності. Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу", - повідомила пресслужба Офісу президента України.

"Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги – того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно", - сказав він.

"Пам’ять загиблих захисників ушанували хвилиною мовчання. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів. Військові подарували главі держави військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110 окремої механізованої бригади", - йдеться також у повідомленні.

 

Теги: #авдіївка #зеленський

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