Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2 - Генштаб ЗСУ

Канада вже передала Україні вісім танків у межах військової допомоги, повідомляють на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у вівторок.

"Танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади в рамках Операції Unifier... ЗСУ вдячні за підтримку і допомогу Канади", - йдеться в повідомленні.

14 квітня повідомлялося, що всі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, вже перебувають у Польщі. Перші чотири з них прибули раніше, українські танкісти проходили на них навчання.