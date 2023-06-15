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17:30 15.06.2023

Данія і Нідерланди уклали угоду на постачання Україні 14 танків Leopard 2 - ЗМІ

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Данія і Нідерланди уклали угоду на постачання Україні 14 танків Leopard 2 - ЗМІ

Данія, Нідерланди та німецький оборонний концерн Rheinmetall AG уклали контракт на постачання Україні 14 танків Leopard 2, повідомляє в четвер Handelsblatt.

"Україна отримає чергові танки Leopard 2 від її західних партнерів. Handelsblatt дізналося з джерел у НАТО, що Данія і Нідерланди профінансували закупівлі 14 танків, які поставить Rheinmetall", - зазначає видання.

В угоді також брав участь уряд ФРН, який дав дозвіл на експорт цих озброєнь.

Очікується, що перші танки з цієї партії доставлять в Україну в січні 2024 року, а всі інші танки прибудуть протягом 2024 року.

Раніше низка західних країн, зокрема Німеччина, передала Україні танки Leopard 2.

Leopard 2 - основний бойовий танк бундесверу. Він також перебуває на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Танк експлуатують із 1979 року. Він має багато модифікацій. Загалом вироблено понад 3,6 тис. од. цього танка.

Основні два варіанти танка - Leopard 2A4 і модернізований - Leopard 2A5.

Теги: #leopard_2

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