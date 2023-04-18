Донецька область під безперервним вогнем: росіяни застосовують ракети С-300, "Гради", дрони-камікадзе

За минулу добу Донецька область зазнала масованого обстрілу з боку російських окупантів, зафіксовано численні руйнування житлового сектору та цивільної інфраструктури, у Сіверську поранено одного мирного жителя, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Оперативна ситуація по області станом на ранок 18 квітня. Уночі росіяни обстріляли Слов'янськ - застосували ракети С-300 і дрони-камікадзе. Постраждали сім багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, розважальний центр, бізнес-центр і автомобілі", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

"На лисичанському напрямку одна людина поранена в Сіверську, пошкоджено будинки на чотирьох вулицях. 11 прильотів зафіксовано в Торському і Зарічному Лиманської громади - без жертв", - повідомив Кириленко.

За його даними, на волноваському напрямку пошкоджено агропідприємство в Новоукраїнці, під обстрілами Пречистівка та Богоявленка. "На донецькому напрямку росіяни активно стріляли по Авдіївці: використовували артилерію, ракети та чотири рази - "Гради". У зоні ураження - будинки на шести вулицях", - уточнив він.

Як повідомляє очільник ДонОВА, на горлівському напрямку "пошкоджено два будинки в Торецькій громаді, під вогнем Оріхово-Василівка, Миньківка, Никифорівка та Васюківка Соледарської громади".