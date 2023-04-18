Окупанти скоротили угруповання в Донецьку, щоб залучити ресурси на Бахмут - британська розвідка

Російські окупанти, імовірно, скоротили чисельність військ і зменшують наступальні дії навколо міста Донецька, щоб залучити ресурси на бахмутський сектор, повідомляється у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

"У Бахмуті сили російського Міністерства оборони і групи Вагнера продовжують повзуче просування. Лінія фронту в центрі міста переважно проходить уздовж головної залізничної лінії. Україна загалом стримує просування Росії з півдня вздовж лінії вулиці Корсунського, старої головної дороги на захід із міста", - повідомляють у зведенні.

Водночас у британській розвідці наголошують, що для обох сторін точна послідовність будь-якого великого скорочення їхніх підрозділів навколо Бахмута стала критичним питанням: "Україна хоче вивільнити наступальні сили, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв".