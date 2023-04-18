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09:01 18.04.2023

На більшості напрямків наступальні дії ворога безуспішні, бої за Бахмут тривають

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На більшості напрямків наступальні дії ворога безуспішні, бої за Бахмут тривають

Бої за Бахмут тривають, на куп'янському та лиманському напрямках наступальні дії ворога безуспішні, заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський.

Як повідомляється в телеграм-каналі Сирського, противник веде наступальні дії на кількох напрямках одночасно. Але на більшості - їхні дії безуспішні. "Незважаючи на високу активність ворога, нашим бійцям вдається стримувати його просування вперед і завдавати значних втрат", - зазначив він.

За інформацією Сирського, на куп'янському напрямку були спроби противника вести наступальні дії, але завдяки точному вогню нашої артилерії підрозділи противника вдалися до втечі, навіть не діставшись до рубежу переходу в атаку.

На лиманському напрямку дії ворога були також безуспішними. "Усі його спроби провести наступальні дії розбилися через стійкість наших позицій і мужність воїнів", - написав командувач Сухопутних військ.

При цьому він зазначив, що епіцентром бойових дій залишається бахмутський напрямок. "Там противник зосереджує найбільші зусилля і не полишає мету взяти місто під контроль за будь-яку ціну. Ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну", - описав ситуацію Сирський.

"Водночас наші бійці завдають противнику значних втрат і відчутно гальмують його наступальні дії. Бої за Бахмут тривають. Ситуація наразі контрольована", - підсумував командувач Сухопутних військ.

 

 

 

Теги: #фронт #ситуація #сирський

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