Події

08:50 18.04.2023

Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області за добу

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Ворог за добу обстріляв 19 населених пунктів Запорізької області, вражено 12 об'єктів інфраструктури, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"За минулу добу громади на лінії вогню зазнали 4 обстріли з РСЗВ, 2 авіаційних і 55 артилерійських ударів. Вкотре ворог влучив у Малинівку, Плавне, Кам'янське, Новоданилівку та ще 15 населених пунктів", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Малашко акцентував, що люди не постраждали. Також він уточнив, що наразі надійшло повідомлення про ураження 12 об'єктів інфраструктури.

 

 

 

Теги: #зведення #запорізька

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