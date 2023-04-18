Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області за добу

Ворог за добу обстріляв 19 населених пунктів Запорізької області, вражено 12 об'єктів інфраструктури, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"За минулу добу громади на лінії вогню зазнали 4 обстріли з РСЗВ, 2 авіаційних і 55 артилерійських ударів. Вкотре ворог влучив у Малинівку, Плавне, Кам'янське, Новоданилівку та ще 15 населених пунктів", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Малашко акцентував, що люди не постраждали. Також він уточнив, що наразі надійшло повідомлення про ураження 12 об'єктів інфраструктури.