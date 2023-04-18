Для запобігання підтопленням буде проведено екологічний попуск із Дністровського водосховища

У Хмельницькій ОВА попереджають мешканців ОТГ Кам'янець-Подільського району, прилеглих до Дністровського водосховища, про екологічний попуск води у зв'язку з можливим підтопленням територій.

"У зв’язку із випаданням короткочасних, але досить інтенсивних зливових опадів підвищилась водність Дністровського водосховища. З метою зменшення шкідливої дії води на території громад, недопущення або мінімізації наслідків можливого підтоплення проводять ряд заходів, зокрема екологічний попуск з Дністровського водосховища", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі у вівторок уранці.

Крім того, в ОВА наголосили, що від даного попуску залежить наповнення природних нерестовищ Нижнього Дністра та Дністровського лиману та ефективний нерест водних біоресурсів.