ЗС України за добу знищили станцію РЕБ і розвідувальний БПЛА типу "Мерлін"

За минулу добу понеділка, 17 квітня, українські військові завдали 14 ударів по зосередженню живої сили і техніки супротивника, знищили БПЛА типу "Мерлін" і станцію РЕБ.

Як повідомляє у вівторок вранці Генштаб ЗСУ, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БПЛА типу "Мерлін".

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.