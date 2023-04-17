Витік секретної інформації в США не вплине на спільну роботу з розслідування воєнних злочинів - Костін

Український генеральний прокурор Андрій Костін заявляє, що витік секретної інформації до США жодним чином не вплине на українсько-американське співробітництво у сфері притягнення до відповідальності воєнних злочинців, які скоюють злочини на території України.

"Що стосується наших зусиль щодо притягнення до відповідальності, то цей витік не має жодного впливу на нашу роботу. Ми єдині в тому, щоб продовжувати нашу роботу для притягнення до відповідальності всіх злочинців за скоєні ними воєнні злочини проти України та українців", - сказав Костін під час спільної пресконференції з генпрокурором США Мерріком Гарландом.