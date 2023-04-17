Події

17:03 17.04.2023

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні на мінах підірвалися 750 мирних жителів, із них близько 100 дітей - британська розвідка

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Від початку повномасштабного вторгнення в Україні на мінах підірвалися 750 мирних жителів, із них близько 100 дітей - британська розвідка

Понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних із мінами, було зареєстровано в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ, до того ж у кожному восьмому випадку постраждала дитина, повідомляють у звіті оборонної розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок.

"Імовірно, знадобиться щонайменше десять років, щоб очистити Україну від мін", - ідеться в повідомленні.

За даними розвідки, повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами, надходять щодня, найбільше з Херсонської та Харківської областей, які перебували під російською окупацією.

"З настанням весни та збільшенням кількості людей, що займаються сільськогосподарською діяльністю, ризик інцидентів із мінами серед цивільного населення зросте", - наголошується у зведенні.

 

Теги: #війна #міни #британська_розвідка

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