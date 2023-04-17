Події

15:13 17.04.2023

На Ставці верховного головнокомандувача розглянули виробництво в Україні зброї та боєприпасів

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На Ставці верховного головнокомандувача розглянули виробництво в Україні зброї та боєприпасів

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє пресслужба Офісу президента в понеділок.

"Учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Розвідка поінформувала про можливі дії противника в найближчий період", - ідеться в повідомленні.

Члени Ставки також "розглянули питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів. Крім того, продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад".

У засіданні взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

Джерело https://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-zasidannya-stavki-verhovnogo-golovnokomandu-82297

Теги: #ставка #боєприпаси #зеленський

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