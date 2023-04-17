Події

10:10 17.04.2023

Окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини

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Окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини

У понеділок уранці російські окупанти двічі обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області, повідомляє Оперативне Командування "Північ" у телеграм-каналі.

Із 06:45 до 07:15 ворог, імовірно, обстріляв із міномета 120 мм район н. п. Карповичі, зафіксовано шість вибухів приходів. Інформації про жертви чи пошкодження цивільної інфраструктури немає.

З 06:50 до 06:52 противник також, імовірно, здійснив мінометний обстріл, зафіксовано два приходи. Інформація про жертви або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Теги: #обстріл #чернігівська_область

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