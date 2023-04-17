Події

08:40 17.04.2023

Посилення тиску окупантів на херсонців примушує їх отримувати російські паспорти, що несуть загрозу депортації до Росії

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Посилення тиску російських окупантів на херсонців примушує їх отримувати російські паспорти, що несуть загрозу депортації в Росію, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Посилення тиску на населення тимчасово окупованих територій Херсонської області спрямоване на примус людей отримувати паспорти рф. Водночас ці паспорти несуть реальну загрозу для жителів Херсонщини, оскільки ті, хто отримав ці паспорти, в першу чергу можу бути депортовані на територію росії під виглядом евакуації, а також можуть бути мобілізовані", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #паспорти #небезпека #херсонська_область

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