Події

08:13 17.04.2023

ЗС України за добу знищили 590 окупантів, 4 танки, 9 артсистем

1 хв читати
ЗС України за добу знищили 590 окупантів, 4 танки, 9 артсистем

Збройні сили України за добу неділі, 16 квітня, знищили 590 окупантів, 3 танки, 4 бронемашини, 9 артсистем і 16 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомив Генштаб на фейсбук-сторінці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 182660 (+590) осіб ліквідовано, танків - 3660 (+3) од, бойових броньованих машин - 7087 (+4) од, артилерійських систем - 2804 (+9) од, РСЗВ - 538 (+0) од, засоби ППО - 285 (+1) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 293 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2347 (+8), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5672 (+14) од, спеціальна техніка - 328 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #рф #генштаб #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:48 17.04.2023
Міноборони РФ посилює співпрацю з ПВК "Вагнер", незважаючи на розбіжності

Міноборони РФ посилює співпрацю з ПВК "Вагнер", незважаючи на розбіжності

19:44 16.04.2023
Окупанти продовжують вивозити агропродукцію і примусово паспортизувати населення південних областей

Окупанти продовжують вивозити агропродукцію і примусово паспортизувати населення південних областей

19:40 16.04.2023
Сили оборони завдали шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:27 16.04.2023
Окупанти завдали 25 ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 25 ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

14:01 16.04.2023
Резніков: українські втрати у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині

Резніков: українські втрати у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині

08:08 16.04.2023
ЗС України за добу знищили 520 окупантів, 4 танки, 10 артсистем, 3 РСЗВ, засіб ППО і літак

ЗС України за добу знищили 520 окупантів, 4 танки, 10 артсистем, 3 РСЗВ, засіб ППО і літак

08:13 15.04.2023
ЗС України за добу знищили 460 окупантів, 3 танки і 4 бронемашини

ЗС України за добу знищили 460 окупантів, 3 танки і 4 бронемашини

07:14 15.04.2023
У Новокаховському районі окупанти зливають мастило з електротрансформаторів

У Новокаховському районі окупанти зливають мастило з електротрансформаторів

15:17 14.04.2023
У Фінляндії розпочинають підготовку до будівництва 75-кілометрової ділянки огорожі на кордоні з Росією

У Фінляндії розпочинають підготовку до будівництва 75-кілометрової ділянки огорожі на кордоні з Росією

08:30 14.04.2023
США запровадили нові санкції проти понад 120 підсанкційних компаній і фізосіб РФ

США запровадили нові санкції проти понад 120 підсанкційних компаній і фізосіб РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони РФ посилює співпрацю з ПВК "Вагнер", незважаючи на розбіжності

ЗС України за добу відбили понад 60 ворожих атак на чотирьох напрямках

У Слов'янську 15 загиблих у результаті обстрілу, рятувальні роботи завершено

За добу відбито 45 атак окупантів, бої за Бахмут тривають

Кількість загиблих у результаті обстрілу Слов'янська зросла до 13 - ДСНС

ОСТАННЄ

На Великдень окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено приватні будинки, постраждалих немає

Посилення тиску окупантів на херсонців примушує їх отримувати російські паспорти, що несуть загрозу депортації до Росії

Ворожа авіація атакувала ракетами С-300 Запоріжжя, Запорізьку і Миколаївську область, є загиблі та поранені

ЗС України за добу відбили понад 60 ворожих атак на чотирьох напрямках

Ворог за добу обстріляв три громади Сумської області

Ворог обстріляв дачні будинки в Запорізькій області

Голова Єврокомісії в день Великодня українцям: Коли світло переможе темряву, ви переможете

17 квітня: Цей день в Україні та у світі

Борель обговорив із президентом Кенії ситуацію в Судані

Болгарія слідом за Польщею та Угорщиною подумує про ембарго на українське зерно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА