ЗС України за добу знищили 590 окупантів, 4 танки, 9 артсистем

Збройні сили України за добу неділі, 16 квітня, знищили 590 окупантів, 3 танки, 4 бронемашини, 9 артсистем і 16 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомив Генштаб на фейсбук-сторінці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 182660 (+590) осіб ліквідовано, танків - 3660 (+3) од, бойових броньованих машин - 7087 (+4) од, артилерійських систем - 2804 (+9) од, РСЗВ - 538 (+0) од, засоби ППО - 285 (+1) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 293 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2347 (+8), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5672 (+14) од, спеціальна техніка - 328 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.