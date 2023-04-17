Події

07:48 17.04.2023

Міноборони РФ посилює співпрацю з ПВК "Вагнер", незважаючи на розбіжності

2 хв читати
Міноборони РФ посилює співпрацю з ПВК "Вагнер", незважаючи на розбіжності

Міністерство оборони РФ посилює співпрацю з ПВК "Вагнер", постачаючи бойовикам сучасні засоби для захоплення Бахмута, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що перепризначення командувача повітряно-десантними військами РФ Михайла Теплинського свідчить про те, що російське Міноборони прагне співпрацювати з групою "Вагнера", щоб завершити захоплення Бахмута, незважаючи на очевидну напруженість у відносинах між її лідером Євгеном Пригожиним і керівництвом Міноборони.

Крім того, зазначають експерти, Пригожин також знизив свої відверті нападки на Міноборони в останні дні.

Також російські військові блогери повідомляють, що ПВК "Вагнер" використовує танки Т-90 у Бахмуті, що свідчить про те, що російське керівництво виділило їм більш сучасні засоби для захоплення міста.

Західні вчені говорять про те, що російське військове командування, схоже, дедалі більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на повітряно-десантні війська Росії.

На думку експертів, малоймовірно, що Теплинському вдасться відновити попередній статус ВДВ як елітного підрозділу через значні втрати в Україні.

"Повсюдні втрати в раніше елітних підрозділах, що поповнюються нині погано навченим мобілізованим персоналом, імовірно, матимуть довгостроковий вплив на бойову ефективність цих підрозділів, і заміна одного командира навряд чи зможе вирішити таку всеосяжну шкоду", - ідеться у звіті.

Разом із тим, аналітики зазначають, що група "Вагнера" повернула 130 українських військовополонених 16 квітня, що говорить про те, що Вагнер міг здійснювати обмін незалежно від Міністерства оборони Росії.

У ISW припускають, що ПВК "Вагнер", ймовірно, намагається змусити мобілізованих російських військовослужбовців підписати контракти з цим угрупованням, можливо, намагаючись компенсувати втрати в Україні.

Зокрема, аналітики наводять факт, що мобілізовані військовослужбовці з Московської та Іванівської областей РФ у публічній скарзі, опублікованій 16 квітня, стверджують, що група "Вагнер" змусила 170 мобілізованих підписати контракти з нею.

Водночас російські джерела стверджували, що 100 мобілізованих у Луганській області зникли 7 квітня після відмови підписати контракти з групою "Вагнера".

 

 

 

Теги: #рф #співробітництво #вагнер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 17.04.2023
ЗС України за добу знищили 590 окупантів, 4 танки, 9 артсистем

ЗС України за добу знищили 590 окупантів, 4 танки, 9 артсистем

19:44 16.04.2023
Окупанти продовжують вивозити агропродукцію і примусово паспортизувати населення південних областей

Окупанти продовжують вивозити агропродукцію і примусово паспортизувати населення південних областей

19:40 16.04.2023
Сили оборони завдали шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:27 16.04.2023
Окупанти завдали 25 ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 25 ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

07:14 15.04.2023
У Новокаховському районі окупанти зливають мастило з електротрансформаторів

У Новокаховському районі окупанти зливають мастило з електротрансформаторів

15:17 14.04.2023
У Фінляндії розпочинають підготовку до будівництва 75-кілометрової ділянки огорожі на кордоні з Росією

У Фінляндії розпочинають підготовку до будівництва 75-кілометрової ділянки огорожі на кордоні з Росією

08:30 14.04.2023
США запровадили нові санкції проти понад 120 підсанкційних компаній і фізосіб РФ

США запровадили нові санкції проти понад 120 підсанкційних компаній і фізосіб РФ

20:18 13.04.2023
Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

12:36 13.04.2023
Восени Кремль може активізувати ракетні удари по Україні - Генштаб ЗСУ

Восени Кремль може активізувати ракетні удари по Україні - Генштаб ЗСУ

09:49 13.04.2023
Рада церков засуджує зловживання Росією релігійними почуттями у війні проти України - Держетнополітики

Рада церков засуджує зловживання Росією релігійними почуттями у війні проти України - Держетнополітики

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Слов'янську 15 загиблих у результаті обстрілу, рятувальні роботи завершено

За добу відбито 45 атак окупантів, бої за Бахмут тривають

Кількість загиблих у результаті обстрілу Слов'янська зросла до 13 - ДСНС

У Києві затримано чоловіка, який кинув у людей гранату

Резніков: українські втрати у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині

ОСТАННЄ

На Великдень окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено приватні будинки, постраждалих немає

Посилення тиску окупантів на херсонців примушує їх отримувати російські паспорти, що несуть загрозу депортації до Росії

Ворожа авіація атакувала ракетами С-300 Запоріжжя, Запорізьку і Миколаївську область, є загиблі та поранені

ЗС України за добу відбили понад 60 ворожих атак на чотирьох напрямках

Ворог за добу обстріляв три громади Сумської області

Ворог обстріляв дачні будинки в Запорізькій області

Голова Єврокомісії в день Великодня українцям: Коли світло переможе темряву, ви переможете

17 квітня: Цей день в Україні та у світі

Борель обговорив із президентом Кенії ситуацію в Судані

Болгарія слідом за Польщею та Угорщиною подумує про ембарго на українське зерно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА