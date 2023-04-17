Міноборони РФ посилює співпрацю з ПВК "Вагнер", незважаючи на розбіжності

Міністерство оборони РФ посилює співпрацю з ПВК "Вагнер", постачаючи бойовикам сучасні засоби для захоплення Бахмута, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що перепризначення командувача повітряно-десантними військами РФ Михайла Теплинського свідчить про те, що російське Міноборони прагне співпрацювати з групою "Вагнера", щоб завершити захоплення Бахмута, незважаючи на очевидну напруженість у відносинах між її лідером Євгеном Пригожиним і керівництвом Міноборони.

Крім того, зазначають експерти, Пригожин також знизив свої відверті нападки на Міноборони в останні дні.

Також російські військові блогери повідомляють, що ПВК "Вагнер" використовує танки Т-90 у Бахмуті, що свідчить про те, що російське керівництво виділило їм більш сучасні засоби для захоплення міста.

Західні вчені говорять про те, що російське військове командування, схоже, дедалі більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на повітряно-десантні війська Росії.

На думку експертів, малоймовірно, що Теплинському вдасться відновити попередній статус ВДВ як елітного підрозділу через значні втрати в Україні.

"Повсюдні втрати в раніше елітних підрозділах, що поповнюються нині погано навченим мобілізованим персоналом, імовірно, матимуть довгостроковий вплив на бойову ефективність цих підрозділів, і заміна одного командира навряд чи зможе вирішити таку всеосяжну шкоду", - ідеться у звіті.

Разом із тим, аналітики зазначають, що група "Вагнера" повернула 130 українських військовополонених 16 квітня, що говорить про те, що Вагнер міг здійснювати обмін незалежно від Міністерства оборони Росії.

У ISW припускають, що ПВК "Вагнер", ймовірно, намагається змусити мобілізованих російських військовослужбовців підписати контракти з цим угрупованням, можливо, намагаючись компенсувати втрати в Україні.

Зокрема, аналітики наводять факт, що мобілізовані військовослужбовці з Московської та Іванівської областей РФ у публічній скарзі, опублікованій 16 квітня, стверджують, що група "Вагнер" змусила 170 мобілізованих підписати контракти з нею.

Водночас російські джерела стверджували, що 100 мобілізованих у Луганській області зникли 7 квітня після відмови підписати контракти з групою "Вагнера".