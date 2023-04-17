Борель обговорив із президентом Кенії ситуацію в Судані

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель обговорив із президентом Кенії Вільямом Руто (WilliamsRuto) ситуацію в Судані.

"Обговорили з Вільямом Руто ситуацію в Судані. Приємно бачити, що регіон бере на себе ініціативу щодо деескалації", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Боррель зазначив, що "зовнішні суб'єкти мають утримуватись від втручання".

"Ми всі повинні працювати над досягненням однієї мети: припинення бойових дій та повернення до перехідного процесу під керівництвом цивільних осіб", - наголосив він.

Як повідомлялося, у Судані другий день тривають бої між армією та воєнізованим угрупованням Сил швидкого реагування (СБР).