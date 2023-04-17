Події

01:51 17.04.2023

Болгарія слідом за Польщею та Угорщиною подумує про ембарго на українське зерно

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Міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечов заявив, що болгарський уряд обговорює запровадження заборони на імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною, повідомляє BNR News.

"Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим більше що, коли таке обмеження вже ввели дві інші держави, є серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів", – заявив він.

Гєчов додав, що заборону вже обговорювали з міністрами сільського господарства шести європейських країн. Водночас Болгарія звернулася із запитом про проблему до Брюсселя ще у вересні минулого року.

18 квітня відбудуться консультації щодо питання і з президентом Руменом Радєвим.

Теги: #зерно #україна #імпорт #заборона #болгарія

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