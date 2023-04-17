Болгарія слідом за Польщею та Угорщиною подумує про ембарго на українське зерно

Міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечов заявив, що болгарський уряд обговорює запровадження заборони на імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною, повідомляє BNR News.

"Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим більше що, коли таке обмеження вже ввели дві інші держави, є серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів", – заявив він.

Гєчов додав, що заборону вже обговорювали з міністрами сільського господарства шести європейських країн. Водночас Болгарія звернулася із запитом про проблему до Брюсселя ще у вересні минулого року.

18 квітня відбудуться консультації щодо питання і з президентом Руменом Радєвим.