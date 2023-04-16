Події

19:44 16.04.2023

Рівень підняття води в Київській області контрольований

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У Київській області постійно проводять моніторинг підняття рівня води, який контролюється, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Київська область: ситуація щодо підйому рівня води - контрольована", - зазначено в повідомленні відомства в телеграм-каналі ввечері в неділю.

Як зазначається, станом на 15.00 на території Київської області постійно здійснюється моніторинг підняття рівня води.

Повідомляється, що фахівці ДСНС здійснили обліт території Броварського району, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під'їзди до житлових будинків.

"Тут чергують рятувальники, які доправляють на суходіл місцевих жителів і відкачують воду в житлових будинках", - пояснили у відомстві.

 

 

Теги: #контроль #паводки #київська

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