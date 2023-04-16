У Слов'янську 15 загиблих у результаті обстрілу, рятувальні роботи завершено

Кількість жертв обстрілу м. Слов'янськ Донецької області становила 15 осіб, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко за підсумками завершення рятувальних робіт на місці завалу зруйнованого ракетним ударом п'ятиповерхового житлового будинку.

"Рятувальні роботи у п'ятиповерхівці в Слов'янську завершено... Жертвами цієї атаки стали 39 осіб: 15 із них загинули, 24 були поранені", - написав Кириленко в телеграм у неділю ввечері.

Кириленко зазначив, що, за уточненими даними, з-під завалів витягли 15 осіб: 5 (зокрема, 14-річну дівчинку) вдалося врятувати, 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули.

За його словами, наймасштабніших руйнувань противник завдав п'ятиповерхівці в провулку Парковий, де рятувальні роботи з розбору завалів і пошуку людей тривали кілька днів.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю, 14 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по м. Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 10 будинків і цивільну інфраструктуру. Станом на 12:00 неділі повідомлялося про 12 загиблих і 22 поранених.