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16:50 16.04.2023

Поставлені Італією САУ вже в Україні на передовій - ЗМІ

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Поставлені Італією САУ вже в Україні на передовій - ЗМІ

Кілька десятків 155-мм самохідних артилерійських установок M109L, які були передані Італією Україні та відремонтовані коштом США, вже перебувають на передовій в Україні, повідомляє італійське видання La Repubblica в неділю.

"Це не тільки довга колона самохідних гармат, знята два дні тому на залізничному вокзалі Удіне, коли вони проходять парадом повз здивованих пасажирів. Ось уже кілька тижнів на кількох відео, знятих в Україні, видно, як потужні M109L ведуть вогонь по російських лініях. І тим самим вони свідчать про значущість внеску Італії у військові операції спротиву", - йдеться в повідомленні.

Посилаючись на власні джерела, видання пише, що Україні буде поставлено або вже поставлено 60 таких САУ. "Між тими, що вже на фронті, і знятими в Удіне щонайменше тридцять гусеничних гаубиць, а деякі джерела кажуть про ще вдвічі більшу кількість: загалом шістдесят машин уже поставлено київським військам або їх буде поставлено в найближчому майбутньому", - зазначено в статті.

Видання додає, що зазначені САУ є частиною пакета військової допомоги, узгодженого попереднім італійським урядом Маріо Драгі.

У жовтні 2022 року повідомлялося про передання Україні Італією понад 20 САУ M109L. "Це броньовані гусеничні машини з 155-міліметровою гарматою, що використовує боєприпаси НАТО. В останні роки холодної війни Італія виробила сотні таких установок, модернізувавши оригінальну американську модель, потім від початку тисячоліття їх було знято з озброєння", - повідомляла тоді La Repubblica.

У статті зазначалося, що українська армія отримає від 20 до 30 таких САУ, "хоча точна кількість залишається цілком таємною". Зазначалося, що зазначені установки пройдуть капітальний ремонт, а потім вирушать прямо на передову.

Теги: #сау #україна #італія

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