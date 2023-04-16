Події

14:27 16.04.2023

Уночі окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Сумській області, поранено 70-річну жінку

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У ніч на неділю російські окупанти завдали авіаудару по психоневрологічному інтернату в Шосткинському районі Сумської області, унаслідок чого поранено 70-річну жінку, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 15 квітня 2023 року близько 23:00 окупанти скинули авіаційну бомбу на будівлю психоневрологічного інтернату в Шосткинському районі. 70-річна жінка дістала поранень", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Наразі 167 пацієнтів інтернату залишилися без даху над головою, оскільки внаслідок авіаудару будівля непридатна для життя.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

Теги: #обстріл #сумська_область

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