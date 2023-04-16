Події

14:01 16.04.2023

Резніков: українські втрати у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині

1 хв читати
Резніков: українські втрати у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що втрати українських військових у війні проти російського агресора менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині.

"У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині", - сказав Резніков в інтерв'ю іспанській La Razon.

"Наше головне завдання - зберегти життя наших солдатів, а Росія використовує їх як гарматне м'ясо. Це тактика м'ясорубки. Їм однаково. Тільки в Бахмуті щодня Росія втрачає 500 осіб убитими і пораненими", - додав міністр.

У Туреччині внаслідок серії землетрусів у лютому загинуло, за офіційними даними влади, понад 47 тис. осіб. Ще понад 6,5 тис. загинули в сусідніх районах Сирії.

Теги: #війна #оцінка #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:08 16.04.2023
ЗС України за добу знищили 520 окупантів, 4 танки, 10 артсистем, 3 РСЗВ, засіб ППО і літак

ЗС України за добу знищили 520 окупантів, 4 танки, 10 артсистем, 3 РСЗВ, засіб ППО і літак

07:00 16.04.2023
Росії не вистачає техніки для війни проти України через американські санкції

Росії не вистачає техніки для війни проти України через американські санкції

13:19 15.04.2023
Найжорстокіші бої точаться безпосередньо в міській межі Бахмута, ЗСУ роблять усе, щоб сточувати боєздатність ворога

Найжорстокіші бої точаться безпосередньо в міській межі Бахмута, ЗСУ роблять усе, щоб сточувати боєздатність ворога

11:22 15.04.2023
В Україні 469 дітей загинули через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

В Україні 469 дітей загинули через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

10:57 15.04.2023
Кремль намагається підвищити свою привабливість перед Китаєм в оборонному секторі та стримати подальшу підтримку Японією України - ISW

Кремль намагається підвищити свою привабливість перед Китаєм в оборонному секторі та стримати подальшу підтримку Японією України - ISW

08:13 15.04.2023
ЗС України за добу знищили 460 окупантів, 3 танки і 4 бронемашини

ЗС України за добу знищили 460 окупантів, 3 танки і 4 бронемашини

11:29 14.04.2023
КНР не постачатиме зброю сторонам конфлікту в Україні - глава МЗС Китаю

КНР не постачатиме зброю сторонам конфлікту в Україні - глава МЗС Китаю

11:21 14.04.2023
Україна занадто дорого обходиться ЄС - Орбан

Україна занадто дорого обходиться ЄС - Орбан

10:15 14.04.2023
Сили окупантів активізували наступ на Бахмут - британська розвідка

Сили окупантів активізували наступ на Бахмут - британська розвідка

10:00 14.04.2023
РФ зможе знову стати загрозою для України та НАТО в майбутньому, але поки що не здатна вести кілька наступів одночасно, - ISW

РФ зможе знову стати загрозою для України та НАТО в майбутньому, але поки що не здатна вести кілька наступів одночасно, - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Слов'янська зросла до 12-ти, під завалами можуть перебувати ще три людини - ДСНС

У Слов'янську під завалом можливе перебування ще 4 осіб, рятувальні роботи тривають - ДСНС

130 українців повернуто з полону на Великдень

Двоє підлітків загинули у Снігурівському районі в результаті нічного ворожого обстрілу із ЗРС С-300

Рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні - щоб Україна перемогла

ОСТАННЄ

Уночі окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Сумській області, поранено 70-річну жінку

Росіяни обстріляли храм у Нікополі, поранено двоє людей - ОВА

Окупанти проводять примусову "евакуацію" дітей з Енергодара - "Енергоатом"

Невеликі дощі очікуються в низці областей України найближчими днями

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Слов'янська зросла до 12-ти, під завалами можуть перебувати ще три людини - ДСНС

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 носії "Калібрів", загальний залп - 8 ракет

У Слов'янську під завалом можливе перебування ще 4 осіб, рятувальні роботи тривають - ДСНС

Окупанти вночі обстріляли Комишуваху на Запоріжжі, зруйновано церкву

Вночі окупанти завдали авіаудару по смт Свеса на Сумщині, постраждали 2 людини

Двоє людей загинуло, ще двоє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА