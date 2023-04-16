Резніков: українські втрати у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що втрати українських військових у війні проти російського агресора менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині.

"У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині", - сказав Резніков в інтерв'ю іспанській La Razon.

"Наше головне завдання - зберегти життя наших солдатів, а Росія використовує їх як гарматне м'ясо. Це тактика м'ясорубки. Їм однаково. Тільки в Бахмуті щодня Росія втрачає 500 осіб убитими і пораненими", - додав міністр.

У Туреччині внаслідок серії землетрусів у лютому загинуло, за офіційними даними влади, понад 47 тис. осіб. Ще понад 6,5 тис. загинули в сусідніх районах Сирії.