Події

11:22 16.04.2023

У Слов'янську під завалом можливе перебування ще 4 осіб, рятувальні роботи тривають - ДСНС

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У Слов'янську під завалом можливе перебування ще 4 осіб, рятувальні роботи тривають - ДСНС

Станом на ранок неділі, 16 квітня, у Слов'янську на місці частково зруйнованого під час обстрілу будинку проведено розбір 107 т будівельних конструкцій, під завалом можливе перебування ще 4 осіб, повідомили в ДСНС України.

"Станом на 08:00 16 квітня на місці зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку тривають аварійно-рятувальні роботи. За інформацією Національної поліції, під завалом можливе перебування ще 4 осіб", - ідеться в повідомленні на телеграм-каналі відомства.

Рятувальники провели розбір 107 т зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають.

У ДСНС також зазначили, що тіла шістьох людей піднято і двох людей врятовано.

Наразі до проведення робіт залучено 43 особи та 9 одиниць техніки, з них від ДСНС залучено 32 особи особового складу та 8 одиниць техніки, від комунальних служб - 1 одиниця техніки та 11 осіб. Роботи тривають.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські окупанти завдали ракетного удару по м. Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 10 будинків і цивільну інфраструктуру. Кількість загиблих сягає 11 осіб, поранених - 23.

Теги: #словянськ #дснс #завали

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