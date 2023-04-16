Залужний привітав українців зі святом Воскресіння Христового

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав усіх українців зі святом Воскресіння Христового і побажав "усім нам сил і наснаги в боротьбі за правду і свободу".

"Вітаю всіх, хто в цей день тримає оборону в окопах. Перебуває в бліндажах. Веде розвідку. Несе бойове чергування. Допомагає армії. Вітаю всіх, хто наближає нашу Перемогу! Вітаю весь український народ з Величним святом - Воскресіння Христового", - написав Залужний на сторінці Фейсбук у неділю вранці.

"Великдень - це свято великої надії. Надії, яка принесе нам мир. Вірю, що разом у єдності ми подолаємо ворога", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.