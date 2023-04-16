Події

07:06 16.04.2023

Епіфаній привітав українців зі святом Воскресіння Христового

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Епіфаній привітав українців зі святом Воскресіння Христового

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній звернувся до українців із посланням, присвяченим світлому святу Воскресіння Христового.

"Сила зла є тимчасовою, а перемога правди і добра – вічні. В цьому нас переконує та утверджує воскресіння Христове, тому серед горя й страждань, серед болю та втрат ми нині святкуємо. Ми плачемо за нашими полеглими новітніми героями, за нашими звитяжними захисниками, які віддали життя на полі бою за свободу й незалежність України, за нас із вами та за майбутнє наступних поколінь українського народу, але плач наш заспокоюється впевненістю у воскресінні, коли наші герої за виняткову жертовну любов отримають нев’янучий вінець слави", - йдеться в посланні, опублікованому на сайті ПЦУ.

Епіфаній наголосив, що "сьогодні ми в молитвах згадуємо всіх постраждалих, поранених, вигнаних із рідної домівки, всіх, хто святкує Великдень в умовах тимчасової окупації, в полоні, під владою ворога".

"Ми з удячністю згадуємо нині тих, хто виявляє співстраждання, допомагає біженцям та всім, хто має в чомусь якусь потребу. Ми вдячні всім нашим союзникам та людям доброї волі, адже завдяки їхній підтримці Україна успішно протистоїть російській агресії та продовжує боротьбу за свою власну свободу та за краще майбутнє для всього світу", - написав предстоятель ПЦУ.

У своєму посланні митрополит привітав зі святом президента України Володимира Зеленського та всіх українців. "Наші особливі вітання - захисникам України, звитяжним воїнам, які наближають нашу перемогу. Нехай Господь допомагає вам у боротьбі за правду та благословить перемогою!", - йдеться в посланні.

 

 

Теги: #великдень #епіфаній

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