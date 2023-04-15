В Україні залишаються підтопленими близько 600 дворогосподарств у 14 населених пунктах

Станом на 16:00 суботи, 15 квітня, в Україні залишаються підтопленими близько 600 дворогосподарств у 14 населених пунктах, а також 28 житлових будинків, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення в 30 населених пунктах: у Чернігівській області - 29 і в Київській - 1. Організовано об'їзд до цих населених пунктів", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Рятувальниками із початку робіт підвезено для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 138 кг продуктів харчування, переправлено через водні перешкоди понад 1 тис. 200 осіб, евакуйовано 15 громадян, та відкачано близько 10 тис. м куб. води із 72 домогосподарств.

У Чернігівську область додатково направлено 5 болотоходів "Богун" та залучено 8 плавзасобів.

Загалом для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося понад 356 осіб та 133 одиниць техніки.