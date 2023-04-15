Події

10:39 15.04.2023

Росіяни за добу обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, зафіксовано 16 повідомлень про руйнування - ОВА

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Російські війська за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області з різних видів озброєння: зруйновано приватні будинки, об'єкти соціальної інфраструктури, автомобілі, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"За минулу добу під ворожий вогонь потрапили 15 сіл і містечок на лінії зіткнення. Ворог бив по житловому сектору: знову трощив приватні будинки, квартири, машини, об'єкти соціальної інфраструктури. Наразі зафіксовано 16 повідомлень про руйнування. На щастя, люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

За його даними, за добу в Запорізькій області росіяни здійснили 55 артилерійських обстрілів, завдали чотирьох авіаційних ударів, здійснили одну атаку з БПЛА та одну з РСЗВ.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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