Події

01:29 15.04.2023

Канада передала Україні три симулятори ведення бою на Leopard 2

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Канада передала Україні три симулятори ведення бою на Leopard 2

Канада передала українським військовим три симулятори управління та ведення бойових дій на танках Leopard 2, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"На додаток до восьми танків Leopard 2, які ми вже доставили до Польщі, Канада розгорнула три симулятори стрілянини з Leopard для допомоги українським танкістам у оволодінні застосуванням цих танків та тактикою поводження з ними", - зазначила Ананд.

За її словами, підтримка України з боку Канади сьогодні є всеосяжною, і в майбутньому обов'язково триватиме.

Як повідомлялося, усі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі.

Теги: #канада #україна #військова_допомога

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