Події

17:28 14.04.2023

Початок посівної кампанії не спричинив зростання цін на пальне - директор консалтингової групи "А-95"

2 хв читати
Початок посівної кампанії не спричинив зростання цін на пальне - директор консалтингової групи "А-95"

Весняна посівна кампанія 2023 року не лише не спричинила підвищення цін на пальне, а й навіть частково сприяла їх зниженню, вважає директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

"Насправді якщо (посівна кампанія - ІФ-У) і вплинула, то лише в бік зниження ціни", - сказав він на брифінгу "Ринок палива в Україні - як змінюється ситуація сьогодні?" в інформагентстві "Укрінформ" у п'ятницю.

За інформацією директора групи А-95, за останній тиждень ціни на бензин і дизпальне знизилися в середньому більш ніж на 1 грн за літр, а в деяких мережах падіння становило 3 грн за літр.

"Це такий феномен, коли всі планують заробити навесні і привозять дуже багато пального під посівну. Однак так роблять усі учасники, які в результаті просто переливають ринок, створюючи великі запаси, і в результаті всі прагнуть якнайшвидше продати і повернути гроші хоча б уже й без прибутку", - пояснив Куюн.

Водночас, за його словами, в Україні цієї весни спостерігається знижений попит на пальне через падіння його споживання в умовах війни, а також вплив погодних чинників.

"Усі без винятку моторні палива просіли за споживанням: дизпальне в середньому на 30%, бензин приблизно на 20%, обсяги скрапленого газу знизилися майже вдвічі. Відповідно це стало причиною зниження цін, яке ми спостерігаємо", - зазначив експерт.

Водночас директор групи А-95 не виключив можливості подальшого зниження цін на пальне на внутрішньому ринку з огляду на достатні його запаси в трейдерів.

"Ми бачимо, що це може бути навіть і не останнє зниження цін, тому що ще певний запас міцності у трейдерів є", - підсумував він.

За даними цінового бюлетеня групи "А-95", середня роздрібна ціна бензину марки "А-95" в Україні в п'ятницю становить 46,57 грн/л, дизеля - 46,1 грн/л.

Теги: #ціни #посівна #пальне

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 14.04.2023
Торговельні мережі об'єдналися для стабілізації термінів розрахунків базових продуктів харчування

Торговельні мережі об'єдналися для стабілізації термінів розрахунків базових продуктів харчування

17:16 12.04.2023
Великодній кошик в Україні за рік подорожчав на 29,5%

Великодній кошик в Україні за рік подорожчав на 29,5%

17:11 04.04.2023
Сподіваємося засіяти цього року понад 13 млн га - Шмигаль

Сподіваємося засіяти цього року понад 13 млн га - Шмигаль

10:36 03.04.2023
Європейська Бізнес Асоціація просить прискорити бронювання сільгосппрацівників для проведення посівної

Європейська Бізнес Асоціація просить прискорити бронювання сільгосппрацівників для проведення посівної

20:50 27.03.2023
Україна у 2023 р. збільшить посівні площі цибулі, моркви та інших овочів - Висоцький

Україна у 2023 р. збільшить посівні площі цибулі, моркви та інших овочів - Висоцький

13:29 17.03.2023
Аграрії за тиждень засіяли в 10 областях 66,6 тис. га

Аграрії за тиждень засіяли в 10 областях 66,6 тис. га

21:12 14.03.2023
Міноборони закликало повідомляти в Департамент запобігання корупції про будь-які випадки можливих зловживань під час закупівлі харчування для військовослужбовців

Міноборони закликало повідомляти в Департамент запобігання корупції про будь-які випадки можливих зловживань під час закупівлі харчування для військовослужбовців

19:22 21.02.2023
НКРЕКП поки не бачить підстав для підвищення цін на спотовому ринку е/е

НКРЕКП поки не бачить підстав для підвищення цін на спотовому ринку е/е

07:23 07.02.2023
Китайські ритейлери знизили ціни на смартфони Apple

Китайські ритейлери знизили ціни на смартфони Apple

19:17 26.01.2023
У ЄС розглядають варіант стелі цін $100 за барель дизеля РФ

У ЄС розглядають варіант стелі цін $100 за барель дизеля РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єрмак про обстріл РФ Слов'янська: У місті пролунало 7 вибухів, відомо про одного загиблого і шістьох постраждалих

Члени JIT уклали угоду про розслідування злочину геноциду

Окупанти завдали удару авіабомбами по промисловому підприємству в Чернігівській області, попередньо поранено одну людину

У Дніпрі ліквідовано шахрайське угруповання, яке під виглядом "кол-центру" ошукало громадян Чехії на $3 млн

Верховний Суд підтвердив законність рішення судів позбавити викладача права обіймати посаду за колабораційну діяльність

ОСТАННЄ

Порошенко привіз три тягачі артилерійській бригаді, яка рік тому втопила крейсер "Москва"

Голова Чернігівської ОВА: У разі підйому рівня води в деяких населених пунктах можлива евакуація

Єрмак про обстріл РФ Слов'янська: У місті пролунало 7 вибухів, відомо про одного загиблого і шістьох постраждалих

Члени JIT уклали угоду про розслідування злочину геноциду

Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників - Мінреінтеграції

До 28 збільшилася кількість країн для складання НМТ-2023 за кордоном

Окупанти завдали удару авіабомбами по промисловому підприємству в Чернігівській області, попередньо поранено одну людину

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії ситуацію на фронті та посилення підтримки України

У Дніпрі ліквідовано шахрайське угруповання, яке під виглядом "кол-центру" ошукало громадян Чехії на $3 млн

Першу чергу Національного військового меморіального кладовища відкриють наприкінці осені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА