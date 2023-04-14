Початок посівної кампанії не спричинив зростання цін на пальне - директор консалтингової групи "А-95"

Весняна посівна кампанія 2023 року не лише не спричинила підвищення цін на пальне, а й навіть частково сприяла їх зниженню, вважає директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

"Насправді якщо (посівна кампанія - ІФ-У) і вплинула, то лише в бік зниження ціни", - сказав він на брифінгу "Ринок палива в Україні - як змінюється ситуація сьогодні?" в інформагентстві "Укрінформ" у п'ятницю.

За інформацією директора групи А-95, за останній тиждень ціни на бензин і дизпальне знизилися в середньому більш ніж на 1 грн за літр, а в деяких мережах падіння становило 3 грн за літр.

"Це такий феномен, коли всі планують заробити навесні і привозять дуже багато пального під посівну. Однак так роблять усі учасники, які в результаті просто переливають ринок, створюючи великі запаси, і в результаті всі прагнуть якнайшвидше продати і повернути гроші хоча б уже й без прибутку", - пояснив Куюн.

Водночас, за його словами, в Україні цієї весни спостерігається знижений попит на пальне через падіння його споживання в умовах війни, а також вплив погодних чинників.

"Усі без винятку моторні палива просіли за споживанням: дизпальне в середньому на 30%, бензин приблизно на 20%, обсяги скрапленого газу знизилися майже вдвічі. Відповідно це стало причиною зниження цін, яке ми спостерігаємо", - зазначив експерт.

Водночас директор групи А-95 не виключив можливості подальшого зниження цін на пальне на внутрішньому ринку з огляду на достатні його запаси в трейдерів.

"Ми бачимо, що це може бути навіть і не останнє зниження цін, тому що ще певний запас міцності у трейдерів є", - підсумував він.

За даними цінового бюлетеня групи "А-95", середня роздрібна ціна бензину марки "А-95" в Україні в п'ятницю становить 46,57 грн/л, дизеля - 46,1 грн/л.