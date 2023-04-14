Прикордонники передали компетентним органам священика УПЦ (МП) з компрометуючими матеріалами

Співробітники Державної прикордонної служби України виявили в телефоні зупиненого на в'їзді до Києва священика Української православної церкви (Московського патріархату) компрометуючі матеріали російського спрямування і передали священнослужителя компетентним органам для подальшої перевірки.

"Чоловік 1969 року народження є уродженцем Росії, проте проживає в Україні та має українське громадянство. У закордонному паспорті є позначки про перетин кордону РФ - останні датовані 2021 роком. Також монах мав трудову книжку РФ, у якій зазначено, що до 2016 року він працював на одному з заводів у країні-агресорі. Крім того, в мобільному телефоні прикордонники виявили підписки на телеграм-канали російської пропаганди, квитанції про оплату в банку Росії, безліч номерів російських операторів і переписку, в якій священик цікавиться правилами в'їзду на територію РФ", - повідомляється на сайті прикордонного відомства в п'ятницю.

За словами ченця, зараз він несе службу в одному з монастирів Київської області. Також чоловік повідомив, що займається підприємницькою діяльністю - виготовляє вироби з металу.