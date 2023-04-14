Сили окупантів активізували наступ на Бахмут - британська розвідка

Російські окупанти знову активізували наступ на місто Бахмут Донецької області після того, як регулярні сили Міністерства оборони РФ і приватної військової компанії "Вагнера" поліпшили взаємодію, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю вранці.

"Штурмові групи "Вагнера" продовжують вести основний наступ через центр міста, тоді як російські повітрянодесантні війська (ПДВ) звільнили деякі підрозділи "Вагнера", що відповідають за безпеку північного і південного флангів операції", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Сили оборони України утримують західні райони Бахмута, але протягом попередніх 48 годин зазнавали особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку РФ. "Українські сили зазнають значних проблем із поповненням запасів, проте вони виконали впорядкований відхід із позицій, якими були змушені поступитися", - повідомляють у зведенні.