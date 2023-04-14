Голові Балаклійського райсуду загрожує довічне ув'язнення за держзраду

Завершено спецрозслідування стосовно голови Балаклійського райсуду (Харківська обл.), підозрюваного в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), обвинувальний акт скеровано до суду.

"Обвинуваченого судитимуть заочно в Ленінському районному суді Харкова. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, у квітні минулого року підозрюваний виїхав із Балаклії до окупованого Куп'янська, де почав будувати собі кар'єру при російських загарбниках. Він добровільно вступив на посаду "в. о. заступника начальника управління - начальника відділу юридичного супроводу" у так званій "ВЦА Харківської області". Підозрюваний давав юридичні консультації щодо законодавства РФ, а також схиляв людей переходити на бік загарбників і співпрацювати з окупаційною владою.

Слідством встановлено, що наразі підозрюваний перебуває на території РФ. Його оголосили в розшук.