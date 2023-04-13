Події

21:04 13.04.2023

НАТО підтримає тривалий шлях до євроатлантичної інтеграції України - заступник генсека Альянсу

1 хв читати
НАТО підтримає тривалий шлях до євроатлантичної інтеграції України - заступник генсека Альянсу

НАТО продовжуватиме надавати підтримку Україні, а також підтримає "довгостроковий шлях до євроатлантичної інтеграції", заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на полях 1-ї Чорноморської конференції з безпеки Міжнародної "Кримської платформи".

"Ми продовжуємо і продовжуватимемо підтримувати Україну. Ми підтримуємо Україну з часу здобуття цією країною незалежності в 1991 році. За останній рік союзники надали безпрецедентну підтримку праву України на самооборону, надавши військову допомогу у розмірі 65 мільярдів євро, і (…) знайте, що це триватиме", - цитує слова Джоане пресслужба альянсу.

"НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. І ми підтримаємо ваш довгостроковий шлях до євроатлантичної інтеграції", - наголосив заступник генсека НАТО.

 

 

 

Теги: #нато #інтеграція #підтримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:46 13.04.2023
Швейцарія має намір виділити Україні щонайменше $1,7 млрд за період до 2028 року

Швейцарія має намір виділити Україні щонайменше $1,7 млрд за період до 2028 року

10:52 13.04.2023
Глава МЗС України: Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське, - море НАТО

Глава МЗС України: Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське, - море НАТО

07:45 12.04.2023
Зеленський закликав до підтримки українських воїнів "політично та інформаційно"

Зеленський закликав до підтримки українських воїнів "політично та інформаційно"

16:00 10.04.2023
ВР звернулася до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до альянсу

ВР звернулася до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до альянсу

12:31 10.04.2023
Нардепи пропонують Верховній Раді звернутися до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до Альянсу

Нардепи пропонують Верховній Раді звернутися до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до Альянсу

07:51 10.04.2023
Американський сенатор закликає посилити військові можливості та підтримку Тайваню через побоювання блокади острова

Американський сенатор закликає посилити військові можливості та підтримку Тайваню через побоювання блокади острова

07:28 10.04.2023
У Росії почали відпрацьовувати захист північно-західних кордонів після вступу Фінляндії в НАТО

У Росії почали відпрацьовувати захист північно-західних кордонів після вступу Фінляндії в НАТО

21:06 08.04.2023
НАТО може гарантувати захист міжнародного порядку тільки разом із Україною

НАТО може гарантувати захист міжнародного порядку тільки разом із Україною

08:03 08.04.2023
Кулеба: питання руху України до членства в НАТО буде ключовим на липневому саміті у Вільнюсі

Кулеба: питання руху України до членства в НАТО буде ключовим на липневому саміті у Вільнюсі

20:16 06.04.2023
Резніков: Україна має стати 33-м членом НАТО

Резніков: Україна має стати 33-м членом НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів засідання Військового кабінету

Зеленський заснував День ОПК в річницю знищення крейсера "Москва"

Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

Росіяни завдали трьох авіаударів по житловому сектору в Оріхові Запорізької області, даних про постраждалих поки що немає

ОСТАННЄ

НКРЕКП та Аудиторська служба підписали угоду у сфері контролю за діяльністю природних монополій та енергопідприємств

Глава МЗС Сербії спростував інформацію про постачання озброєнь Україні

В Офісі президента України відбувся брифінг для глав дипломатичних місій країн ЄС щодо пріоритетів санкційної політики

Ворог обстріляв Нікополь, пошкоджено 11 приватних будинків, дев'ять господарських будівель - голова Дніпропетровської облради

Окупанти скоротили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до одного

Україна набуде повноправного членства в Євросоюзі - Зеленський

Незаконне ввезення українського зерна до Польщі розслідуватиме прокуратура Жешува

Зеленський провів засідання Військового кабінету

НАЗК внесло корпорацію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни

Крим має і буде звільнений для гарантування безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях - Резніков

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА