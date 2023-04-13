Події

19:22 13.04.2023

Україна набуде повноправного членства в Євросоюзі - Зеленський

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Україна набуде повноправного членства в Євросоюзі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер нараду щодо євроінтеграції.

"Провів нараду з урядовцями, з представниками Верховної Ради щодо деяких наших кроків із наближення до Євросоюзу, законодавчих кроків, реалізації ухвалених змін. Мета нашої держави абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправного членства. З нашої сторони - повна готовність", - сказав він у відеозверненні в четвер.

Теги: #членство #єс #євроінтеграція

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