Україна набуде повноправного членства в Євросоюзі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер нараду щодо євроінтеграції.

"Провів нараду з урядовцями, з представниками Верховної Ради щодо деяких наших кроків із наближення до Євросоюзу, законодавчих кроків, реалізації ухвалених змін. Мета нашої держави абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправного членства. З нашої сторони - повна готовність", - сказав він у відеозверненні в четвер.