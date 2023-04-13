Події

16:41 13.04.2023

Американський інвестор Говард Баффет допоможе Україні з гуманітарним розмінуванням

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Гуманітарне розмінування українських земель відбуватиметься за допомогою новітніх технологій - сапери почнуть використовувати спеціальні протимінні дрони, які незабаром доставлять в Україну.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки України в четвер, про це під час зустрічі домовилися перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко та американський інвестор Говард Баффет.

"Ми розуміємо, що процес розмінування українських земель розтягнеться на роки. Тому уряд намагається максимально пришвидшити його. Ми домовилися про участь команди Говарда Баффета в довгостроковому проєкті з гуманітарного розмінування наших земель. Інноваційні розробки для цього вже в роботі. Фундація Баффета має в цьому досвід, адже багато років веде такі проєкти в Колумбії. Також він пообіцяв, що системно допомагатиме українському агробізнесу позбутися наслідків російської агресії", - заявила Свириденко.

За словами Баффета, його фундація готова працювати разом з українським урядом і підтримувати урядові проєкти, щоб суттєво пришвидшити гуманітарне розмінування. В рамках співпраці він пообіцяв закупити машини для розмінування, а також задіяти в цьому процесі такі інноваційні рішення, як спеціальні дрони для розмінування.

Він також заявив, що готовий допомагати притягнути РФ до відповідальності за злочини, які завдали шкоди українському аграрному сектору. Вже кілька відповідних позовів було направлено до міжнародного суду.

У свою чергу Свириденко повідомила, що Міністерство економіки України запустило спеціальний проєкт, щоб напрацювати методологію та масштабувати новітню дронотехнологію для прискорення розмінування. "Говард Баффет братиме активну участь у питанні пришвидшення розмінування України, а також задіє свої контакти та можливості, щоб знайти однодумців у світі, які долучилися б до питання гуманітарного розмінування", - сказала віцепрем'єр.

Теги: #баффет #розмінування

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