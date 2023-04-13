Події

12:36 13.04.2023

Восени Кремль може активізувати ракетні удари по Україні - Генштаб ЗСУ

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Восени Кремль може активізувати ракетні удари по Україні - Генштаб ЗСУ

РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території України, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Слід зазначити, що за наявними даними, у червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", - сказав Громов на брифінгу в четвер.

Із лютого 2022 року РФ витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіусу дії, використавши приблизно 8 тис. таких ракет, переважно класу "земля-земля".

За словами Громова, на нинішньому рівні виробництва РФ не зможе відновити свого резерву у середньостроковій перспективі.

Теги: #рф #прогноз #ракетні_удари

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